Dobbeltdrapet i Kristiansand skal trolig opp for retten i juni

Rettssaken er forhåndsberammet i Kristiansand tingrett fra 19. juni, skriver Fædrelandsvennen. Det er satt av fire dager til saken.

Den nå 16 år gamle gutten har innrømmet å ha drept Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) ved Wilds Minne skole på Lund 5. desember i fjor. De to ble drept med totalt 60 knivstikk.

Politiet er ferdig med sin etterforskning i saken, men det er ennå ikke tatt ut tiltale mot 16-åringen.

Gutten ble varetektsfengslet i to nye uker tirsdag denne uken. Han er fengslet i ungdomsenheten i Bjørgvin fengsel, noe også barnevernstjenesten har vurdert at er det beste tilbudet siktede kan få i denne situasjonen. Kristiansand tingrett skriver i fengslingskjennelsen at det foreligger «kvalifisert gjentakelsesfare».

