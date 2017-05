Amundsen kan måtte forklare seg for kontrollkomiteen

Stortinget har bestemt at en samlokalisering av politi, brannvesen, og helse er veien å gå. Den felles nødsentralen i Drammen ble beskrevet som selve oppskriften på hvordan nødsentralene i Norge skulle organiseres.

Tirsdag kom det imidlertid fram i VG at Politidirektoratet har kjempet mot å samlokalisere nødetatenes alarmsentraler – både i tiden før og etter Stortingets vedtak i juni 2015.

Ifølge NRK kan justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) nå bli nødt til å forklare seg for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om hvorfor Drammen ble droppet i siste time til fordel for Tønsberg.

-God og skikkelig prosess

Justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap) sa til NTB tirsdag at Stortingets vedtak om samlokalisering av nødmeldesentralene ikke har blitt gjennomført, og at justisministeren ikke har kontroll over Politidirektoratet. Det avviser Amundsen overfor NRK.

– Jeg er trygg på at det var en god og skikkelig prosess rundt avgjørelsen. Min erfaring er ikke at det dreier seg om en bevist motstand hos Politidirektoratet mot å gjennomføre viktige politiske vedtak. Hadde det vært det, ville jeg gjort noe med det, sier han til kanalen.

Hadia Tajik konstaterer at man har lagt ned den eneste operasjonssentralen som fikk et klart godkjentstempel i 22. juli-kommisjonens granskningsrapport, og mener det mangler en faglig begrunnelse for hvorfor man skulle legge ned sentralen i Drammen, som var en dokumentert suksess.

– Alvorlig og uakseptabelt

Hun får støtte fra lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Martin Kolberg (Ap).

– Vi må ta forbehold om at det som står i VG er riktig, men har ingen grunn til å tro at det ikke er tilfelle. Når det er sagt så vil jeg karakterisere dette som svært alvorlig og uakseptabelt, sier Martin Kolberg. Han utelukker ikke at saken blir gjenstand for politisk gransking.

(©NTB)