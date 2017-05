Mann dømt til sju års fengsel for to voldtekter

Ifølge Hamar Arbeiderblad var jenta fra Hedmarken på ferie med familien da hun stakk av og fikk bilskyss med en venn sommeren 2014. I Fredrikstad kontaktet hun en mann hun hadde truffet på Snapchat. Hun spurte om mannen var villig til å kjøre henne til Hamar, og dagen etter møttes de i Råde og kjørte nordover.

I retten forklarte jenta at samtalen i bilen endret karakter fra å være hyggelig til at mannen ga uttrykk for at han ønsket sex med henne, noe hun sa nei til. Ifølge dommen truet han jenta og slo henne i ansiktet. Hun ble deretter voldtatt i mannens bil bak bensinstasjonen på Espa i Stange kommune, sør for Hamar.

Jenta tiet først om voldtekten, men søkte opp mannen på nettet og fikk kontakt med en ung kvinne i Bergen som også hevdet at hun var blitt voldtatt av den samme mannen. I politiavhør nektet mannen for å ha vært i kontakt med de to, men i retten innrømmet han at han hadde hatt sex med dem, men påsto at det hadde vært frivillig.

I tillegg til fengselsdommen er mannen dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisning til jenta fra Hedmarken og 150.000 kroner til den unge kvinnen fra Bergen.

