Kvinne dømt for bedrageri for 13. gang

Dommen er fire måneder lavere enn aktors påstand, og ett år av fengselsstraffen er gjort betinget, skriver Aftenposten.

Denne gangen var kvinnen tiltalt for sju bedragerier.

«I skjerpende retning legger retten, på samme måte som i 2007 og 2012, vekt på den hensynsløse måten bedrageriene er begått på. Bedrageriene fremstår som planlagte, og tiltalte har utnyttet de fornærmedes følelser og det ønsket som de fornærmede gjennomgående har hatt om å hjelpe henne», heter det i dommen.

Da saken kom opp for Oslo tingrett, erkjente kvinnen straffskyld på alle punkter. Hun har ifølge Aftenposten i 30 år reist Skandinavia rundt for å svindle prester, nonner, organister, studenter og sjøoffiserer – de siste årene under navnet Marie Madeleine Steen

I Sverige kalles hun «Nordens største bedragerske», og åtte av domfellelsene er derfra. I juni må kvinnen møte i retten i Danmark tiltalt for bedragerier mot Ørslev kloster.

(©NTB)