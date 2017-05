Elden: Historien til Cappelen er et eventyr

– Cappelen ville selge bestemora si for å slippe straff, sa Elden og siterte et tidligere vitne da han tirsdag startet sin prosedyre i Oslo tingrett.

Aktoratet holdt sine prosedyrer før helgen, mens forsvarerne til Jensens medtiltalte, hasjbaronen Gjermund Cappelen, prosederte mandag.

– Et eventyr

Elden innledet sin prosedyre med ordene «det var en gang» og omtalte Cappelens forklaring om at Jensen var hans politimann på innsiden, som et eventyr.

Som ventet gikk forsvareren til angrep på hasjbaronens troverdighet. Blant annet gikk han gjennom Cappelens forklaring der han selv har beskrevet ting han har forklart seg detaljert om, som «tull og tøys» og fri fantasi, og framholdt at Cappelen har innrømmet løgn i det første avhøret med politiet.

– Han sa selv at han diktet opp detaljer på sparket. Dette er en arbeidsmetodikk, sa Elden som selv fikk det han omtaler som en «aha-opplevelse» under en av vitneforklaringene. Da fortalte en bekjent av Cappelen at hasjimportøren lenge hadde hatt behov for å ha en forklaring i tilfelle det skulle oppstå rykter omkring hans kontakt med Eirik Jensen.

Krever full frifinnelse

Elden beskriver påtalemyndighetens bevispresentasjon som «enkel», med tidsskjema, analyse og tolkninger av tekstmeldinger – uten å gå inn på de enkelte vitneforklaringene.

– Skuebrød, sa Elden og siterte påtalemyndighetens mange «mener», «tror» og «kan tenkes å ha».

– Dere skal ikke tro. Dere skal avdekke og bevise. Dette holder ikke i en norsk rett, sa Elden.

– Vi sier at Jensen skal frifinnes, fordi det tiltalen påstår ikke er bevist. Det er stor forskjell, og det er opp til retten å lande denne saken ved å si at eventyret er ute, sa han.

Tilhørerbenkene i rettssal 250 var fulle på den siste dagen i den høyprofilerte rettssaken, som har vart i over fire måneder og er betegnet som unik i norsk historie. Aldri før har en politimann sittet på tiltalebenken med en så alvorlig anklage mot seg.

Fredag la påtalemyndigheten ned påstand om 21 års fengsel – lovens strengeste straff – for Eirik Jensen og 18 års fengsel for Gjermund Cappelen, inkludert tre års strafferabatt.

