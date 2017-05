Eirik Jensens forsvarere: Det finnes ingen bevis

– Eirik Jensen skal frifinnes. Det er null bevis for det som står i tiltalen, sa hans forsvarer John Christian Elden da han og medforsvarer Arild Holden tirsdag holdt sin prosedyre i på den siste dagen i maratonrettssaken i Oslo tingrett.

Der gikk de kraftig til verks for å spenne bein under aktoratets bevisførsel.

Jensen er tiltalt for korrupsjon og medvirkning til innførsel av tonnevis av hasj. Fredag la påtalemyndigheten ned påstand om 21 års fengsel for Jensen og 18 års fengsel for medtiltalte Gjermund Cappelen, inkludert tre års strafferabatt.

– Et eventyr

Tiltalen mot den tidligere polititoppen hviler i stor grad på forklaringen til Cappelen, som hevder Jensen fikk penger mot å beskytte ham og hasjforretningen.

– Et eventyr, sa Elden. Forsvareren gikk som ventet hardt ut for å radbrekke den tidligere hasjbaronens troverdighet.

– Cappelen ville selge bestemora si for å slippe straff, sa Elden, som beskrev Cappelen som kynisk, pengedreven og uten empati. Han påpekte at Cappelen selv har innrømmet å finne på «tull og tøys» i avhør for å oppnå strafferabatt.

– Han sa selv at han diktet opp detaljer på sparket, sa Elden og viste til en av de 122 vitneforklaringene, der en bekjent av Cappelen fortalte at hasjimportøren lenge hadde hatt behov for å ha en historie klar i tilfelle det skulle oppstå rykter omkring hans kontakt med Eirik Jensen.

Ifølge Jensens forklaring var Cappelen en av hans beste informanter.

Krever full frifinnelse

Også Spesialenheten for politisaker må tåle kraftig kritikk. Elden beskriver påtalemyndighetens bevisførsel som et «skuebrød» med mange «mener», «tror» og «kan tenkes å ha».

– Dere skal ikke tro. Dere skal avdekke og bevise. Dette holder ikke i en norsk rett, sa Elden.

Medforsvarer Arild Holden brukte flere timer i retten på å så tvil om påtalemyndighetens fremste bevis, de over 1.500 tekstmeldingene som fløy mellom Jensen og Cappelen.

Ifølge aktoratet viser tidslinjene i saken et klart mønster der Jensen ga beskjed om at kysten var klar, før store hasjinnførsler kom inn og Jensen deretter brukte store kontantbeløp han ikke har kunnet gjøre rede for. Pengene kom fra Cappelen, det finnes ingen annen logisk forklaring, mener aktoratet.

– Tvilsomme tolkninger

Holden peker på at Cappelen ikke husket noe i starten av etterforskningen, men fikk lov til å lese SMS-ene før han forklarte seg om dem.

– Det er ikke noe i SMS-ene som underbygger tiltalen. Det må tvilsomme tolkninger til, sa Holden. At Spesialenheten så bygger tiltalen på Cappelens tolkninger, er svært betenkelig, mener han.

– Han sitter midt oppi dette og håper på strafferabatt, sa Holden, og viste blant annet til at de mye omtalte «værmeldingene» fra Jensen, som ifølge Cappelen handlet om at kysten var klar, ikke samsvarer i tid med de påståtte hasjinnførslene.

Alternative forklaringer

Også for den omstridte oppussingen av et bad i Jensens bolig, som Spesialenheten hevder Cappelen betalte for, hadde forsvarerne en alternativ forklaring.

– Jensen skulle pusse opp badet, Cappelen hadde håndverker hjemme hos seg og formidlet kontakt. Det finnes ikke bevismessig dekning for at Cappelen har betalt noe som helst av dette, hevdet Elden i retten.

Spørsmålet er om forsvarerne har greid å så nok rimelig tvil hos dommerne til at Jensen kan finnes skyldig. Svaret kommer trolig i slutten av september.

(©NTB)