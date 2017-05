Økt politinærvær under Bruno Mars-konsert

Det er klart etter et møte mellom arrangøren Live Nation, sikkerhetsselskapet Pro Sec og Oslo-politiet tirsdag.

– Det blir et litt økt politinærvær i form av synlig politi, i tillegg til tiltak vi jobber med ut fra en generell trusselvurdering, sier Johan Fredriksen, som er leder for felles enhet for operativ tjeneste i Oslo politidistrikt.

– Det er ingen kjente relasjoner til Norge fra hendelsen i Manchester. Slik sett er det ingen forandring når det gjelder trusselbildet. Vi velger likevel å sette inn litt mer ressurser på den første konserten for at det skal være trygghetsskapende for dem som skal dit, sier han til NTB.

Også sikkerhetsselskapet mener sikkerheten vil bli godt ivaretatt.

– Vi har veldig strenge sikkerhetstiltak allerede, og vi er nøye med å visitere alle på vei inn i arenaen. Det vil vi fortsette med, sier operativ leder for sikkerheten i selskapet Pro Sec Security, Henning Kristiansen, til Budstikka.

Det er Pro Sec Security som har ansvaret for sikkerheten ved Telenor Arena.

Det er ventet at konserten med den amerikanske artisten blir utsolgt.

