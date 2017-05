Tolv ulvevalper født i Hedmark

Ulvekullene ble påvist før helgen i forbindelse med GPS-merking av ulvene i områdene, opplyser Statens naturoppsyn (SNO).

– De forvaltningsmerkede tispene i revirene har de siste ukene vist en atferd som tydet på at de hadde født valper. Vi gikk derfor inn i de aktuelle områdene torsdag og fredag i forrige uke for å få dette bekreftet. Ved tre ukers alder er valpene store nok til å kontrolleres, sier Lars Bendik Austmo, lederen for rovviltseksjonen i SNO.

Valpene fordeler seg på sju dyr i Osdalenreviret og fem i Slettåsreviret.

En endelig statusrapport fra sist vinters overvåking er straks klar. Per 7. april viste foreløpige resultater at det i 2016 var født fire ulvekull i helnorske revir og seks kull i grenserevir mellom Norge og Sverige.

– Valpekullene født i 2016 er påvist i de helnorske revirene Aurskog, Letjenna, Julussa og Osdalen, samt i grenserevirene Slettås, Varåa, Juvberget, Skugghöjden, Magnor og Skillingsmark, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull av ulv som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år. Målet er på 4–6 årlige ulvekull, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir.

Det var per 7. april påvist 101–107 ulver innenfor Norges grenser, hvorav 52 ulver kun i Norge og 49–55 ulver på begge sider av grensa mot Sverige.

(©NTB)