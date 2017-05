Sanner tar initiativ til møte for å hjelpe Tysfjord kommune

Initiativet kom etter at sametingspresident Vibeke Larsen mandag sendte et åpent brev til regjeringen med en appell om at nasjonale myndigheter må engasjere seg. Hun omtalte de mange overgrepssakene i den lille nordlandskommunen som en nasjonal tragedie.

– Situasjonen i Tysfjord er så alvorlig at det er behov for ekstraordinært fokus og tiltak. Vi kan ikke være bekjent av at så mange ofre ikke får den hjelp de trenger og har behov for, skriver sametingspresidenten i brevet.

– Jeg har selv blitt kontaktet av overgrepsofre som sier at kommunen ikke gir den hjelp de trenger. Omfanget av tragedien er blitt så stort at det ikke er realistisk å tro at en liten kommune vil kunne håndtere dette alene, skriver Larsen.

Politiet i Nordland etterforsker over 120 sedelighetssaker i Tysfjord. Totalt er over 80 personer mistenkt, blant dem én person som er siktet i elleve saker. Alle de mistenkte bor i Tysfjord.

– Storsamfunn har ansvar

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) sier beskrivelsene vekker både forferdelse og dyp bekymring. Situasjonen i kommunen er svært alvorlig, og det er viktig at ofre og pårørende blir godt ivaretatt av det offentlige, understreker han.

– Som storsamfunn har vi et ansvar for å bidra når et lokalsamfunn opplever en så alvorlig situasjon som dette. Dette er et lokalsamfunn som er rammet av en krise, og både folk og kommunen trenger bistand, sier Sanner.

Innen kort tid vil departementet invitere Tysfjord kommune, Fylkesmannen, nabokommunen og andre sentrale aktører i oppfølgingsarbeidet til et møte for å diskutere hvordan man sammen kan sikre et bedre tilbud dem som trenger hjelp og oppfølging, både på kort og lang sikt.

Lidelse og smerte

Totalt er det registrert mer enn 70 fornærmede, i all hovedsak jenter som var i alderen 7–16 år da de seksuelle overgrepene skal ha blitt begått. Flesteparten av overgrepene har ifølge politiet skjedd i kommunen, og enkelte av sakene er opptil 40 år gamle.

Politiet startet etterforskning i juni 2016 etter at elleve kvinner og menn fra Tysfjord sto fram med sine overgrepshistorier i VG. Selv innad i politiet er man overrasket over sakens etter hvert voldsomme omfang.

– Jeg kjenner ikke til noe annet sakskompleks som har hatt samme omfang. Sakene omhandler svært alvorlige straffesaker. Det dreier seg om voldtekt og andre former for seksuell omgang samt andre seksuelle krenkelser, sa politiadvokat Øyvind Rengård i Nordland politidistrikt til NTB for halvannen uke siden.

Tillit

Sametingspresidenten sier hun har vært bekymret for situasjonen over lengre tid, og viser dessuten til forskning som forteller at de samiske samfunnene er preget av manglende tiltro til politi og hjelpeapparat i overgrepssaker. Hun roser menneskene i Tysfjord som har stått fram og med sine historier brutt tabuer om seksuelle overgrep.

– Taushet og tabuer hindrer at slike overgrep stanses og ansvar plasseres hos gjerningsperson. Sametinget har ved flere anledninger pekt på den høye andelen samiske kvinner som har opplevd vold av enten fysisk, psykisk eller seksuell karakter, sier Larsen.

Hun peker på at de gjentatte ganger har tatt opp behovet for et behandlingsapparat med samisk språk- og kulturkompetanse, samt ytterligere forskning på dette temaet i de samiske samfunnene.

(©NTB)