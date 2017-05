Sametingspresidenten: Tysfjord-sakene er en nasjonal tragedie

– Det er på tide at ansvarlige nasjonale myndigheter engasjerer seg i denne saken. Situasjonen i Tysfjord er så alvorlig at det er behov for ekstraordinært fokus og tiltak. Vi kan ikke være bekjent av at så mange ofre ikke får den hjelp de trenger og har behov for, skriver sametingspresidenten i et åpent brev til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

– Jeg har selv blitt kontaktet av overgrepsofre som sier at kommunen ikke gir den hjelp de trenger. Omfanget av tragedien er blitt så stor at det ikke er realistisk å tro at en liten kommune vil kunne håndtere dette alene, skriver Larsen.

Politiet i Nordland etterforsker over 120 sedelighetssaker i Tysfjord kommune, og sakskomplekset knytter seg blant annet til den læstadianske menigheten i kommunen. Totalt er over 80 personer mistenkt, blant dem én person som er siktet i elleve saker. Alle de mistenkte bor i Tysfjord. Totalt er det registrert mer enn 70 fornærmede, i all hovedsak jenter som var i alderen 7–16 år da de seksuelle overgrepene skal ha blitt begått.

– Overgrepssakene i Tysfjord kommune har nå fått et omfang som kan kalles en nasjonal tragedie. Lidelsene og smertene dette har påført ofre og lokalsamfunnet er vanskelig å ta innover seg, sier Vibeke Larsen.

(©NTB)