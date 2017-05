Nytt fengslingsmøte for 17-åring med sprengladning

– Han erkjenner fortsatt ikke straffskyld, sier hans forsvarer, advokat Javeed Hussain Shah, til NTB.

Fengslingsmøtet går i Oslo tingrett mandag klokken 10, og etter det Shah kjenner til, vil politiet fortsatt be om to nye uker. I de fire første fengslingsukene var 17-åringen underlagt brev-, besøkskontroll og medieforbud.

Den 17 år gamle russiske statsborgeren ble pågrepet med en sprengladning på Grønland i Oslo lørdag 8. april. Han ble første gang varetektsfengslet 10. april, og fengslingen er siden blitt forlenget to ganger.

Et større område på Grønland i Oslo ble sperret av etter funnet av en bombelignende gjenstand ved Vaterlands bro sent på kvelden lørdag 8. april. Samtidig ble 17-åringen, som er siktet for ulovlig befatning med et eksplosivt materiale, pågrepet.

I fengslingskjennelsen fra 24. april var retten enig med politiet i at mistanken mot 17-åringen var styrket siden den første fengslingen to uker tidligere. Det ble da anført fra politiets side at de ikke var ferdig med gjennomgangen av elektroniske spor, og at minimum åtte-ti vitner ennå ikke var avhørt. Faren for bevisforspillelse ble derfor vurdert som fortsatt åpenbar. Fengslingskjennelsen fra 8. mai er forbudt offentlig gjengivelse.

