Forsvarere krever betydelig strafferabatt for Cappelen

Mandag var det Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Mallings tur til å prosedere saken for sin klient i Oslo tingrett.

Gjermund Cappelen er sammen med tidligere polititopp Eirik Jensen tiltalt for grov korrupsjon og innførsel av tonnevis med hasj i norgeshistoriens største narkotikarettssak.

Fredag la aktor Lars Erik Alfheim ned påstand om 21 års fengsel for Jensen og 18 års fengsel for Cappelen, inkludert tre års strafferabatt.

Det er altfor lite, mener forsvarerne og framholder at Cappelen både har gitt en uforbeholden tilståelse og har samarbeidet med politiet.

– Cappelens forklaring har jo vært utgangspunktet for politiets etterforskning. Hva hadde skjedd om politiet skulle forsøkt å bygge en sak uten denne forklaringen, spurte Malling i retten.

Bestrider

Hun viser til at Høyesterett i andre narkotikasaker har gitt strafferabatter for tilståelser på rundt 30 til 50 prosent. Hun bestrider også aktors påstand om at Cappelens forklaring har kommet gradvis.

– Han har i mange avhør forklart seg inngående, framholdt Malling.

– Det kan vanskelig legges Cappelen til last når de ulike avhørene ble foretatt. Dette er det politiet som har styrt.

I tillegg mener hun Eirik Jensens forklaring om at Cappelen var hans beste informant, må virke i formildende retning.

– Man kan jo spørre seg hvor mange det er som sitter der ute og lurer på om Cappelen har blåst dem. Vi mener det ligger en reell fare i at Cappelen kan bli utsatt for represalier, sa Malling.

Må bli trodd

Henvendt til dommerne ba Benedict de Vibe om at hans klient må bli trodd og framholdt at Cappelen hele tiden har holdt fast ved forklaringen han har gitt i avhør til Spesialenheten for politisaker.

– Hvordan står dette mot en person som nekter å forklare seg og som flere ganger har endret forklaring, spurte de Vibe og siktet til Cappelens medtiltalte Eirik Jensen.

I retten beskrev han sin klient som en mann med elefanthukommelse.

De Vibe gikk også inn på spørsmålet om hvorfor Cappelen har snakket Eirik Jensen inn i saken. Det kan være flere grunner, framholdt han. Blant annet kan Cappelen ha håpet å få amnesti.

– Men det kan være så enkelt at han forteller en historie som er sann. Han ønsket å gjøre opp og legge ting bak seg. Det kan ligge et gryende samfunnsansvar bak. Han har tross alt sittet tre og et halvt år i varetekt, sa de Vibe som også mener at Jensens stadige mas på Cappelen kan ha vært en medvirkende årsak.

Symbiose

De Vibe er imidlertid ikke enig i aktors beskrivelse av at Cappelen var sjefen til Eirik Jensen.

– Det var en symbiotisk avhengighet. Dette krever to likestilte personer. De likte hverandre, begge hadde sans for klokker, reiser og smykker, slo de Vibe fast.

