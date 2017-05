Forsvarer vil ha Cappelens straff halvert

– Det er fullstendig skivebom, sa de Vibe i sin prosedyre i Oslo tingrett mandag.

Fredag la aktor ned påstand om 18 års fengsel for Cappelen, inkludert tre års strafferabatt. Cappelen er tiltalt for grov korrupsjon og innførsel av over 16 tonn hasj.

– Påstanden som er nedlagt, er en hån mot norsk politi. Den er ikke et signal om at det lønner seg å samarbeide. Den er snarere et signal til politiet om at informantbehandling og annet bør man bare slutte med. Man har ikke noe å tilby dem som er villige til å være med på ferden, sa de Vibe.

– Cappelen må få en strafferabatt som klart viser vei og tar hensyn til alle formildende omstendigheter. Han må anses på mildeste måte, sa de Vibe som antyder at en halvering av utgangspunktet på 21 år er passende.

