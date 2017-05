Ungdomskriminaliteten i Oslo øker for første gang på sju år

Ungdomskriminaliteten økte med over 20 prosent i 2016, etter sju år med nedgang, ifølge Aftenposten. Det viser Salto-undersøkelsen, en årlig undersøkelse utført i samarbeid med Oslo kommune og politiet.

Økningen i ungdomskriminalitet gjelder begge kjønn og både i gruppene under og over 15 år. Vinningslovbrudd er anmeldt flest ganger, men også i voldskriminalitet har det vært en utvikling. I 16 av voldshendelsene fra i fjor ble fire personer eller flere under 18 år anmeldt for å ha utført volden sammen.

Rapporten viser også at nesten fire ganger så mange jenter under 18 år ble utsatt for seksuallovbrudd som gutter i hovedstaden.

Antallet narkotikalovbrudd begått av personer under 18 år har økt med over 50 prosent, fra 199 lovbrudd i 2015 til 305 i 2016. Dette tallet er likevel lavere enn de ni foregående årene.

