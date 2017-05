Tidligere voldtektsdømt tiltalt for to nye voldtekter

Rettssaken mot mannen starter mandag i Nedre Romerike tingrett, ifølge Romerikes Blad. Mannen skal ha voldtatt sin egen kone i 2013. Kvinnen anmeldte voldtekten 30. mars 2016.

Ifølge påtalemyndigheten voldtok mannen en annen kvinne kun tre dager etter at hans ektefelle anmeldte ham for voldtekten fra 2013.

– Tiltalte ble pågrepet i begynnelsen av april 2016, altså etter at politiet mottok anmeldelse fra den andre fornærmede. Han ble etter det varetektsfengslet i fire uker. Politiet har forsøkt å forlenge fengslingen, men har ikke fått medhold i tingretten, sier statsadvokat Andreas Schei, som har tatt ut voldtektstiltalen mot mannen.

Mannen er tidligere domfelt for to andre voldtekter, henholdsvis i 1996 og i 2004. Ved begge disse voldtektene skal han ha tatt kvelertak på ofrene. Ifølge tiltalen er dette tilfelle også ved den ene av de to voldtektene mannen nå må svare for i retten.

Statsadvokat Andreas Schei har tatt forbehold om at han vil legge ned påstand om forvaring for den voldtektstiltalte 46-åringen.

