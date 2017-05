Regjeringen vil ha slutt på erstatningsrabatt etter gruppevoldtekt

-Jeg finner det urimelig at dersom du er én blant flere som begår en voldtekt i fellesskap, så får du en økonomisk fordel av det, sier Amundsen til TV 2.

TV-kanalen viser til en gruppevoldtekt i 2004, der seks menn er dømt for å ha voldtatt ei jente som da var 16 år gammel. Den siste av mennene ble dømt til ni og et halvt års fengsel i mars i år etter ti år på rømmen. Oppreisningsbeløpet for kvinnen ble totalt satt til 300.000 kroner.

Dommen ser på overgrepene de seks mennene begikk som én voldtekt. Lagmannsretten legger til grunn at «det ved gruppevoldtekt som hovedregel skal fastsettes én samlet oppreisning som alle gjerningsmennene er solidarisk ansvarlig for».

Rettspraksis for oppreisning er 150.000 kroner. De seks gjerningsmennene i denne saken slipper altså billigere unna.

Kvinnen har anket oppreisningsbeløpet til Høyesterett. Kvinnen og hennes advokat mener oppreisningsbeløpet må basere seg på det normerte beløpet på 150.000 kroner for hver gjerningsmann, altså totalt 900.000 kroner.

