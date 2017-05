MDG håper på hyperloopbane mellom Oslo og København innen 20 år

Vedtaket om å utrede en hyperloopbane mellom Oslo og København i løpet av neste stortingsperiode var et av de mest populære på årets MDG-landsmøte i Lillehammer lørdag.

Per Espen Stoknes er mannen som står bak forslaget. Han er fagansvarlig og forsker innenfor grønn innovasjon og grønn vekst på BI, og annenkandidat for MDG i Oslo.

Han mener, til tross for at lignende et lignende prosjekt mellom Stockholm og Helsinki er anslått å koste 150 milliarder kroner, at det vil være et plussprosjekt for Norge.

– Dette vil skape store verdier. Etter hvert vil det bli skapt et nettverk mellom storbyene, som vi ikke må havne utenfor. Det vil være en større kostnad for oss hvis Göteborg og København setter i gang et slikt prosjekt, og vi havner på siden, sier han til NTB.

For å få til dette er partiet avhengig av ikke bare støtte fra danskene, men også de andre stortingspartiene. MDG ligger an til å havne under sperregrensa på snittet av målingene for mai, ifølge Pollofpolls.

– Så langt ser det ikke ut til at de andre partiene har våknet helt på dette temaet her. Når de ser at dette er realiteter og ikke grønne fantasier, og at det handler om å skalere og se på kostnader kontra nytte, tror jeg de andre kommer etter, sier Stoknes.

Kommer det ikke til Norge, vil det imidlertid bli mulig å teste hyperloop i Dubai om kort tid. Landet ventes å være ferdige med sin første hyperloop-strekning i 2020.

(©NTB)