Tre års strafferabatt for Gjermund Cappelen – påstand om 18 års fengsel

Påstanden innebærer en strafferabatt på tre år, ett år for tilståelsen og to år for forklaringen som impliserer den tidligere politimannen Eirik Jensen, sa aktor Lars Erik Alfheim.

Hans begrunnelse for ikke å gi en større straffereduksjon er at Cappelen ikke har forklart seg før han skjønner at det ikke er noen vei utenom.

– Grunnlaget for en større reduksjon enn det jeg vil foreslå, er ikke til stede, sa han i Oslo tingrett fredag.

– Men det er et poeng at samfunnet ønsker at den kriminaliteten Eirik Jensen har gjort, skal avsløres. Derfor må reduksjonen være merkbar, sa han.