Påtalemyndigheten om Eirik Jensen: Et ufattelig grovt tillitsbrudd

Med påstand om lovens strengeste straff for Eirik Jensen og 18 år for hasjbaronen Gjermund Cappelen avsluttet påtalemyndigheten fredag sin bevisførsel i norgeshistoriens største narkotikarettssak.

Begge er tiltalt for korrupsjon og grov narkotikakriminalitet, Eirik Jensen for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj til Norge i perioden 2004–2013, og Cappelen for innførsel av over 16 tonn hasj i årene 1993–2013.

Selv satt Jensen helt stille og bare blunket litt da påstanden ble lest opp av aktor Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politisaker i Oslo tingrett fredag ettermiddag. Han har hardnakket hevdet sin uskyld i de fem månedene rettssaken har vart.

Tre års strafferabatt

Det er først og fremst Cappelens forklaring som ligger til grunn for tiltalen mot Jensen, og det har lenge vært spekulert på hvor mye strafferabatt Cappelen ville få for dette. Men tre år var alt aktor Lars Erik Alfheim ville gi, ett år for tilståelsen og to år for forklaringen om Jensens rolle.

Grunnen er at Cappelen aldri har forklart seg før han har forstått at det ikke er noen vei utenom, sa Alfheim i retten fredag.

Cappelen ble svært overrasket over at reduksjonen ikke ble større, ifølge forsvarer Benedict de Vibe.

– Han synes påstanden er for streng og hadde trodd den skulle bli betydelig lavere, sier de Vibe til Dagbladet.

Ikke overrasket

Jensens forsvarer John Christian Elden er på sin side ikke overrasket over den alvorlige påstanden.

– Når de har tatt ut den tiltalen de har gjort, er det ikke noe rart at de vil ha lovens strengeste straff, sier Elden til NTB.

Han mener aktors prosedyre i stor grad bygger på synsing, tolkninger og meninger og lite på håndfaste beviser.

– Vi mener at det ikke er grunnlag for domfellelse i denne saken overhodet. Dermed står det mellom null år og 21 år, sier Elden.

Mandag skal Cappelens forsvarer holde prosedyre, mens Jensens forsvarere skal prosedere på tirsdag.

Tillitsbrudd

I sin prosedyre fredag la Kleppe vekt på at spesialenheten mener de tiltalte har gjort seg skyldig i et svært grovt tillitsbrudd.

– Det er vanskelig å tenke seg noe mer ødeleggende for folks tillit til politiet enn det Eirik Jensen og Gjermund Cappelen har gjort, sa hun i retten fredag.

For Jensens del finnes det ingen formildende omstendigheter, framholdt hun.

– Han har hatt en viktig organisatorisk rolle i Cappelens nettverk. Han har i størstedelen av tiden hatt en lederposisjon i seksjon for organisert kriminalitet og en rådgiverposisjon for politiledelsen. Han har hatt tilgang til informasjon som har vært viktig for Cappelens virksomhet, sa Kleppe.

Aktor Katrine Schilling, som sto for gjennomgangen av bevisene mot Jensen, konkluderer ganske enkelt med at Jensens forklaringer ikke er troverdige.

Ifølge henne finnes det bare én plausibel forklaring på den omfattende kontakten mellom Jensen og Cappelen, og det er at de to samarbeidet om hasjsmugling.

Våpen inndratt

Påtalemyndigheten la også ned påstand om inndragning av 2,45 millioner kroner for Jensens del, samt våpen og ammunisjon som omfattes av tiltalen.

For Cappelens del er det påstand om inndragning av astronomiske 825 millioner kroner, herunder verdier i form av blant annet smykker og malerier.