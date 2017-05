Nødetatene rykket ut til Tøyen etter melding om slåsskamp

Politiet i Oslo skriver på Twitter at de har fått melding om at mellom 10 og 15 personer slåss på Tøyen. Politiet skriver at noen skal ligge på bakken og blir sparket.

Klokka 20.17 skriver politiet at de er på stedet med flere bevæpnede patruljer og ambulanser. Tre personer er trolig skadd. Flere av gjerningspersonene skal ha vært sett med kniver og macheter.

– Vi fikk melding 20.08 om at det var flere personer som sloss. Noen lå på bakken og ble sparket. Da vi kom til stedet, løp folk i alle retninger, men vi fikk kontakt med tre stykker som fremstår som skadd. Skadeomfanget er ukjent, men de ivaretas av ambulansepersonell, sier operasjonsleder Tor Jøkling til VG.

Politiet søker etter flere av personene i området.

