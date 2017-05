Ingen pågrepet etter skyting i Bryne

– Det er ingen tvil om at dette har vært en brutal handling. Den har skapt stor frykt blant de ansatte, sier Kjetil Føyen, operasjonsleder ved Sørvest politidistrikt, til Stavanger Aftenblad.

Hendelsen skjedde rundt klokken 23, like ved stengetid for restauranten Møllehagen. Ingen er så langt pågrepet i saken. De to maskerte personene var på jakt etter penger og sprit, opplyste politiet torsdag.

Politiet ønsker tips fra publikum i området.

(©NTB)