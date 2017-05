Helse-Norge på femteplass i verden 

Helt i toppen ligger lille Andorra, fulgt av Island og Sveits. Så følger Sverige med samme poengsum, 90 av 100, som Norge. Svenskene er marginalt foran på grunn av vekting av enkeltfaktorer.

Undersøkelsen i det medisinske tidsskriftet The Lancet baserer seg på dødelighet i de ulike landene for 32 ulike sykdommer og tilstander, og tar høy dødelighet for en sykdom eller tilstand som indikasjon på svak oppfølging og tilgjengelighet fra helsetjenestenes side.

