Erna Solberg forsvarer ressursbruken for å få French hjem

– Vi hadde to nordmenn som var dømt til døden i et land som faktisk anvender dødsstraff, og som faktisk kapper hodene av folk. For et land som Norge, som er prinsipielt mot dødsstraff, så var det viktig å hjelpe det vi kunne, sier Solberg til VG.

Joshua French ble sammen med kameraten Tjostolv Moland pågrepet i Kongo i mai 2009 etter at sjåføren deres ble funnet drept. Året etter ble de dømt til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund. Bare Moland ble dømt for selve drapet. I håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge, valgte de å ikke anke dommen.

Moland ble funnet død på cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa i 2013, og et halvt år senere ble French dømt før å ha drept kameraten.

Solberg sier man alltid kan si at man bruker for mye penger, men avviser blankt kritikken mot UDs og myndighetenes ressursbruk på å få French fri.

– Dette handlet om et menneske som faktisk kunne ha dødd i mangel av behandling og annet, sier statsministeren.

(©NTB)