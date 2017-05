Venstrepolitikere mener bøndene bør få mer

Etter bruddet i jordbruksforhandlingene er det knyttet spenning til hva vippepartiet Venstre vil gjøre når statens tilbud om en ramme på 410 millioner kroner etter alt å dømme blir sendt til Stortinget.

Tilbudet fra staten vil gi 8.100 kroner per bondeårsverk, tilsvarende 2,25 prosent. Andre grupper ventes å få 16.700 kroner, eller vel 3 prosent.

Ifølge Nationen gir flere av stortingskandidatene til Venstre uttrykk for at tilbudet var for dårlig, og at det ikke står i stil med målene Stortinget har vedtatt.

– Jeg hadde ventet et bedre tilbud i prosent, sier Jon Gunnes i Sør-Trøndelag Venstre. Han håper at Venstre vil bidra til å plusse på tilbudet i Stortinget.

Også Eli Taugbøl, kandidat for Telemark Venstre, mener tilbudet ikke oppfyller Stortingets vedtatte mål.

Flere Venstre-kandidater ønsker at partene går tilbake til forhandlingsbordet.

– Tilbudet er åpenbart for lavt. Det er viktig at begge parter bidrar til at avstanden mellom tilbud og krav blir mindre, sier Morten Skandfer i Troms Venstre til Nationen.

(©NTB)