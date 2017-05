UD-diplomat: – Skulle ikke vært mulig å få landingstillatelse for Frenchs fly på fem timer

Etter flere nederlag og uforutsigbare snuoperasjoner de siste årene, jobbet norske myndigheter intenst med å få 35-åringen ut av Kongo så fort som mulig etter at president Joseph Kabila hadde undertegnet beslutningen tirsdag formiddag.

UDs spesialutsending Arild Øyen sier til NRK at også kongolesiske myndigheter var opptatt av en snarlig hjemreise for French. Den erfarne diplomaten som har vært ambassadør i flere afrikanske land, klarte på noen få timer å sikre landingstillatelse for flyet.

– Det var helt vanvittig. Det skulle ikke vært mulig å løse dette i løpet av fem timer. Det tar vanligvis tre, fire dager å få en slik landingstillatelse, sier Øyen til kanalen.

Han gir mye av æren til de mange kontaktene han har fått i landet gjennom en årrekke, spesielt landets utenriksminister som han har kjent siden 2002.

– Dette har vært en komplisert sak. Vi har gått millimeter for millimeter. Nå fant vi en løsning alle kunne enes om, sier Øyen.

