Sinte bønder varsler aksjoner 

– Når næringskomiteen møtes på tirsdag bør flertallet sende oppgjøret tilbake til regjeringen med en klar bestilling: Sørg for å gi bøndene samme kronemessig inntektsutvikling som andre grupper og få partene tilbake til forhandlingsbordet, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

Han mener reaksjonene til de øvrige opposisjonspartiene på Stortinget taler for en slik framgangsmåte. Da bondeorganisasjonene sist brøt forhandlingene i 2014, tok Arbeiderpartiet til orde for det samme.

Politisk spill

Tirsdagens brudd i jordbruksforhandlingene innebærer at statens tilbud blir utgangspunktet for Stortingets behandling. Bondeorganisasjonene forventer større uttelling for egne krav, men svaret fra Ap, Venstre og KrF har til nå vært avventende.

– Vi forventer at Stortinget håndterer statens tilbud i tråd med føringene som Stortinget selv ga i landbruksmeldingen, sier Bondelagets leder Lars Petter Bartnes til NTB.

Han blir selv møtt med anklager om politisk spill. Fremskrittspartiets Morten Ørsal Johansen går langt i å antyde at det er hensynet til Senterpartiets valgkamp snarere enn bøndenes inntektsutvikling som påvirket Bondelaget til å bryte årets jordbruksforhandlinger.

– Dette er et politisk spill, det dreier seg ikke om penger. Sp skal ikke tape ansikt i valgkampen, sa Johansen da han gjestet Politisk kvarter på NRK torsdag.

– Uavhengig

Bartnes fnyser av Johansens analyse og slår fast at Bondelaget har brutt forhandlingene med regjeringer av ulik politisk farge, slik organisasjonen også har inngått avtaler med partier på venstresiden så vel som på høyresiden.

– Vi er partipolitisk nøytrale. Vi strakte oss langt og jobbet intenst for å få til en avtale, men det lot seg dessverre ikke gjøre, sier han.

Bartnes sier folk flest kan vente seg flere aksjoner fra bøndene i dagene som kommer.

– Det er stor frustrasjon og stort engasjement blant våre medlemmer, sier han.

Kolonner og klistremerker

Traktorkolonnene har allerede rullet på veiene flere steder i landet, blant annet på E39.

– Vi ruster selvsagt til kamp. Vi skal vise hvorfor vi ikke greide å bli enige med staten, sa Bondelagsleder i Sogn og Fjordane, Anders Felde, til NRK torsdag.

I tillegg til lokale aksjoner med kolonnekjøring og politiske markeringer flere steder i landet har Bondelaget festet klistremerker på melkeprodukter og matvarer i en rekke butikker. Hensikten med de grønne lappene er å gjøre forbrukerne kjent med alle matvarene i forretningene som har råvarer fra norske bønder.

(©NTB)