Daglig leder dømt til fengsel etter brann i bilopphoggeri i Melhus

I tillegg til den betingede fengselsstraffen, er kvinnen dømt til en bot på 25.000 kroner. Hun må også betale 20.000 kroner i sakskostnader, skriver Trønderbladet.

I tillegg er Trondheim Bil-Demontering dømt til å betale 500.000 kroner i bot og 20.000 kroner i sakskostnader.

Retten mener helt grunnleggende krav til forsvarlig drift var helt tilsidesatt og vurderer forholdet som kvalifisert klandermessig og grovt uaktsomt.

– Brudd på plikten til å føre systematisk HMS-arbeid har fått fatale konsekvenser, heter det i dommen.

Det var 26. mai 2015 det begynte å brenne ved bilopphoggeriet på Øysand i Melhus kommune. Tre ansatte ble kritisk skadd og brakt til Haukeland universitetssjukehus. En av dem døde på sykehuset dagen etter brannen.

Under rettssaken signaliserte forsvarer Frode Wisth at den daglige lederen vil gi kompensasjon til de skadde og etterlatte. Bistandsadvokatene fremmet dermed ikke krav om erstatning under rettssaken.

