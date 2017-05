Bhatti varetektsfengslet i fire uker, anket på stedet

Bhatti ble pågrepet sent onsdag 16. mai for ulovlig befatning med våpen, og fengslingsmøtet ble holdt torsdag i Oslo tingrett. Den siktede mener selv at pågripelsen er politisk begrunnet.

Men tingretten mener det både foreligger skjellig grunn til mistanke mot Bhatti og fare for bevisforspillelse.

Politiadvokat Anne Cathrine Aga opplyser at saken startet lørdag, da politiet fant flere våpen et sted i Oslo.

– Vi etterforsker videre hvor de kommer fra og hva de skulle brukes til, sier hun.

– Absurd

Hun sier det er «en helt ordinær straffesak» og synes påstandene om at pågripelsen har sammenheng med 17. mai-feiringen, er absurd.

– Navnet til Bhatti kom raskt inn i saken, og tirsdag var etterforskningen kommet så langt at vi mente det både forelå skjellig grunn til mistanke og fare for bevisforspillelse, opplyser politiadvokaten.

– Vi pågriper mennesker hver dag i Oslo politidistrikt – julaften, nyttårsaften og 17. mai. At han mener det er politisk motivert, har jeg ingen kommentar til, sier hun videre.

Siktelsen gjelder brudd på straffelovens bestemmelser om ulovlig befatning med våpen. To andre personer har vært pågrepet i saken, en av dem er varetektsfengslet.

Fengslingsmøtet var delvis lukket fordi partene skulle gå gjennom dokumenter verken pressen eller Bhatti selv får innsyn i.

– Han forklarer at han ikke har noe med denne hendelsen å gjøre i det hele tatt. Så langt har heller ikke påtalemyndigheten ført tilstrekkelig bevis for at det foreligger skjellig grunn til mistanke, sier advokat Bernt Heiberg, som representerte Bhatti under fengslingsmøtet, til NTB.

Han vil heller ikke kommentere Bhattis relasjon til de andre pågrepne. Heiberg gjentar Bhattis syn om at pågripelsen er politisk begrunnet.

Vil ikke avgi DNA

Bhatti har i forbindelse med pågripelsen nektet å la seg «signalere», det vil si avgi fingeravtrykk, DNA og la seg fotografere. Ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett tyder dette på manglende samarbeidsvilje og var et moment som talte for behovet for varetektsfengsling.

Politiet vil nå be retten om tillatelse til å få slik informasjon med tvang.

– Vi har sikret en rekke tekniske bevis, da trenger vi DNA og fingeravtrykk å sjekke dette mot. For oss er dette viktig, sier Aga.

Men Bhatti har avgitt slik informasjon tidligere, påpeker Heiberg, som for øvrig mener politiets ønske om å innhente slik informasjon ikke er begrunnet i etterforskningen av våpensaken.

