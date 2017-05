Arfan Bhatti fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett klokken 13 torsdag, ifølge VG.

– Han vil bli fremstilt siktet for brudd på våpenlovgivningen, sier politiadvokat Anne Cathrine Aga.

Hun sier politiet ennå ikke har bestemt seg for hvor lang fengsling de vil begjære overfor den siktede 39-åringen.

Bhatti ble pågrepet sent tirsdag 16. mai. Politiet i Oslo uttalte onsdag at Bhatti er siktet for brudd på våpenloven, og at det er grunnen til pågripelsen. De sa at grunnlaget for å pågripe ham ikke handlet om terrormistanke. Flere personer skal være pågrepet i samme sak.