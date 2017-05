Aktor i Cappelen/Jensen-saken: – Himmelrike å få en politmann på laget

Alfheim innledet torsdag sin prosedyre mot Cappelen, som er tiltalt for å ha innført over 16 tonn hasj fra 1993 fram til han ble pågrepet i 2013.

– Vi har aldri tidligere hatt en sak med så stort omfang i Norge. Det er også uvanlig at han har hatt hjelp fra en politimann, attpåtil en som er knyttet til SO (Spesielle Operasjoner), sa førstestatsadvokaten og siktet til den tidligere politimannen Eirik Jensen, som Cappelen hevder hjalp til med hasjinnførselen.

Jensen har benektet enhver befatning med Cappelens hasjimperium.

– Himmelrike

Alfheim understreker samtidig at selv om saken er enestående i Norge, finnes det en rekke eksempler internasjonalt på at narkoligaer betaler korrupte politifolk for å se en annen vei. I retten viste han til at både i Sverige og Finland pågår det nå lignende saker.

– Det er himmelrike å få en politimann med i et slikt samarbeid, sa Alfheim.

Alfheim fører aktoratet mot Cappelen, mens Spesialenheten for politisaker har ansvar for bevisførselen mot Eirik Jensen. De går i gang med sin prosedyre fredag.

122 vitner har forklart seg, mens tre forklaringer er lest opp i maratonsaken som har vart i fem måneder. I tillegg er 6.000 sider med dokumentasjon lagt fram.

Vil ha strafferabatt

Cappelen erklærte seg skyldig da rettssaken startet i begynnelsen av januar.

Hans forsvarere, Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling, har allerede gjort det klart at de mener Cappelen skal ha en solid strafferabatt for tilståelsen.

Straffen kan også reduseres dersom en tiltalt gir opplysninger til politiet om straffbare forhold som politiet ikke kjente til tidligere. Om Eirik Jensen blir funnet skyldig i å ha hjulpet Cappelen med hasjimporten, slik Cappelen hevder, kan dette dermed bety ytterligere strafferabatt for Cappelen.

