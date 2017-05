Tidligere orlogskaptein dømt for grov korrupsjon i nigeriabåtsaken

Tidligere orlogskaptein Bjørn Stavrum i Forsvarets logistikkorganisasjon er dømt for blant annet grov korrupsjon, grovt underslag og ulovlig militæreksport etter blant annet å ha solgt Forsvarets utrangerte marinefartøyer til en tidligere krigsherre i Nigeria, melder Dagbladet.

Straffen er hele åtte måneder lengre enn aktor la ned påstand om i sin prosedyre. Oslo tingrett lar det trekke i skjerpende retning at Stavrum var offentlig tjenestemenn da handlingene han nå er dømt for, ble begått.

Han er også dømt til å betale drøyt 4,1 millioner kroner i erstatning og inndragninger.

– Alvorlig sak

– Dommen gjenspeiler at dette er en alvorlig sak med en offentlig tjenestemann, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim.

Da rettssaken startet 28. februar, nektet Stavrum straffskyld for korrupsjon, underslag og økonomisk utroskap, men innrømmet tyveri av en propell og en aksling og delvis straffskyld for tyveri av skipskrybber. Stavrum sto tiltalt for korrupsjon, underslag, økonomisk utroskap, tyveri og brudd på eksportloven i forbindelse med salget av sju utrangerte marinefartøyer til paramilitære i Vest-Afrika.

Skuffet

Stavrum tok betenkningstid på om han vil anke dommen, men legger overfor Dagbladet ikke skjul på at han er skuffet over utfallet og over hvordan tidligere kollegaer har håndtert saken.

– Noen burde ha veldig dårlig samvittighet. Nå har jeg blitt til en nyttig idiot for Forsvaret. De har plassert all skyld hos meg. Det har sittet folk her i retten og løyet. Når du sitter her under ed bør du snakke sant. Det har ikke skjedd, og det er sterkt beklagelig, sier han.

Stavrum er blant annet dømt for å ha fått nesten 900.000 kroner inn på sin private konto i forbindelse med båtsalget, og for å ha solgt utrangert forsvarsmateriell som skrapjern for drøyt 200.000 kroner.

Politisk rabalder

Dagbladet avslørte sommeren 2014 at minst 13 utrangerte marinefartøyer har gått fra Norge til paramilitære i Vest-Afrika. De tidligere missiltorpedobåtene KNM Geir, Hauk, Jo, Stegg, Terne og Tjeld var i bruk av den private marinestyrken som har som hovedoppgave å jakte pirater og drive inn skatter, het det den gangen. Senere kom det flere avsløringer om at flere båter var solgt til Afrika, og at mer forsvarsmateriell hadde byttet hender på ureglementert vis.

Saken skapte et voldsomt politisk rabalder som synes å ha fått sitt høydepunkt i en stor høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, hvor også Stavrum forklarte seg. Under høringen viste forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) til sine forgjengere, og framholdt at hun i liten eller ingen grad kunne ta ansvar for salget.

Journalist Kristoffer Egeberg i Dagbladet ble samme år belønnet med SKUP-prisen for beste undersøkende journalistikk i 2014 for prosjektet «Nigeria-båtene».