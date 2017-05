NRK: Går trolig mot brudd i jordbruksforhandlingene

Det er fortsatt stort sprik i krav og tilbud om lønn i jordbruksforhandlingene, ifølge kanalen.

Forhandlingene om jordbruksoppgjøret er på overtid. Partene i jordbruksoppgjøret gikk mandag fra hverandre – uten å ha kommet til enighet. Staten og bondeorganisasjonene hadde også flere møter gjennom helgen, og søndag pågikk forhandlingene til over midnatt, uten å bli enige.

Også ABC Nyheter erfarer at det går mot brudd i forhandlingene.

Statens første tilbud var 410 millioner kroner. Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav. Bondeorganisasjonene krever at inntektsgapet til andre grupper tettes, og at oppgjøret gir et vesentlig løft for små og mellomstore bruk.

Landbruks- og matdepartementet holder pressekonferanse om resultatet av forhandlingene klokka 16.

Fristen for enighet var 15. mai. Statens første tilbud var mer enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før.

(©NTB)