Bondeorganisasjonene får støtte i Stortinget

Etter at det ble brudd i forhandlingene mellom jordbruksorganisasjonene og staten, skal jordbruksoppgjøret nå til behandling i Stortinget 16. juni. Tidligere i vår vedtok Stortinget nye mål for norsk jordbruk. Senterpartiets landbrukspolitisk talsperson, Geir Pollestad (Sp), som er leder i næringskomiteen, mener regjeringen ikke har fulgt føringene fra Stortinget.

– Det er overraskende at staten ikke har klart å innfri de klare føringene Stortinget har gitt, blant annet at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skulle reduseres, sier Pollestad tirsdag.

Ap: Et tilbud i nedre sjikt

Talsperson for Arbeiderpartiet, Knut Storberget, sier til Nationen at Stortinget nå havner i en vanskelig situasjon fordi det er sterke tradisjoner for at det er statens tilbud som blir lagt til grunn når det er brudd i forhandlingene.

– Det må settes opp mot at vi vanskelig kan la oss styre av en regjering som utgår fra ytre høyre. Dette får vi vurdere opp mot hverandre, sier Storberget.

– Det er et tilbud som ligger i nedre sjikt, mildt sagt, sier Storberget, som ikke kan si om Ap vil støtte en påplussing av tilbudet, selv om de helst ville hatt en avtale som reduserer inntektsgapet.

Venstre: Gå tilbake til forhandlingsbordet

Talsperson for Venstre, Pål Farstad vil heller ikke kommentere hvordan Venstre vil stille seg når saken går til Stortinget. Han oppfordrer i stedet partene til å gå tilbake til forhandlingsbordet.

– Jeg har fremdeles troen på at partene vil måtte gå i sammen om forhandlinger igjen. Det er mulig at det er å tro på julenissen, men jeg hadde håpet at partene ville tatt dette så på alvor at de vil gjøre det, seier Farstad til Nationen.

Kristelig Folkeparti (KrF) varsler at de ønsker å redusere inntektsgapet i tråd med Stortingets vedtak. Une Bastholm, talsperson for Miljøpartiet De Grønne, sier at de har full forståelse for at det var vanskelig for jordbruksorganisasjonene å forhandle på premissene staten la.

Høyre og Frp: Et godt tilbud

– Staten har lagt et veldig godt tilbud på bordet og vist stor vilje til å strekke seg i jordbruksforhandlingene, sier Høyres Gunnar Gundersen og får med seg landbrukspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet (Frp), Morten Ørsal Johansen.

Både Høyre og Frp vil oppfordre sine stortingsgrupper til å stemme for statens tilbud.

Gundersen mener at det er urimelig at bøndene skal ha 9 prosent inntektsvekst når andre grupper i samfunnet kan vente seg omkring 3 prosent. Statens siste tilbud ga grunnlag for en inntektsøkning på om lag 4,5 prosent.

– I en tid der norsk økonomi er under press og flere har mistet jobben sin, er det trist at bøndene ikke viser moderasjon, sier Johansen.

