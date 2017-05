Skuespillere får ikke fri på søndager

Siden 1967 har skuespillere ved de faste teatrene hatt fri hver søndag.

Dommen fra Arbeidsretten påpeker at søndagsforestillinger har blitt brukt i begrenset omfang og uten at det gripes inn i kjernen av retten til fri på søndager.

– Vi tar Arbeidsrettens dom til etterretning. Nå starter arbeidet med å nærlese dommen. Det rettssaken tydelig har vist, er at dagens formulering i den sentrale tariffavtalen ikke gir en tilstrekkelig klar avgrensning av omfanget, eller under hvilke betingelser, det kan spilles på søndager, sier leder Knut Alfsen i Norsk Skuespillerforbund.

I dommen heter det blant annet at overenskomsten gir skuespilleren et ubetinget krav på en prøve- og spillefri dag, og et krav på at dette fortrinnsvis skal være søndag. Samtidig påpekes det at teatrene har tariffmessig adgang til å legge søndagsforestillinger inn i spilleplanen, og at tariffpartene ikke har presisert hva som menes med «fortrinnsvis», og at grensen må fastsettes på skjønnsmessig grunnlag, skriver Dagbladet.

Avgjørelsen til Arbeidsretten kan også få betydning for en rekke skuespillere ved andre teaterinstitusjoner i Norge.

– Hvor mange søndager og over hvor lang tid skal man i så fall regne et gjennomsnitt? Hvilke årsaker kan aksepteres for å spille på søndag, samt spørsmål om økonomisk kompensasjon, utvidet fritid og særskilte krav til varslingsfrister. Disse problemstillingene kommer Norsk Skuespillerforbund til å ta opp i neste hovedoppgjør med Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) og arbeidsgiverforeningen Spekter, sier Alfsen.

