Mann dømt til over åtte års fengsel for overgrep mot over 70 barn

Dommen på fengsel i åtte og et halvt år er i samsvar med aktors påstand. Den 22 år gamle domfelte må også betale oppreisning til flere av de fornærmede, ifølge Nordlys. Overgrepene har skjedd over fem og et halvt år og startet i 2010, da den da 16 år gamle gutten hadde samleie med en 13 år gammel jente.

Til sammen er 22-åringen dømt for 83 straffbare forhold. Mannen mener dommen er for streng og anket på stedet, melder NRK.

75 fornærmede

Mannen sto tiltalt for seksuelle overgrep mot 75 fornærmede. Tiltalen er på 15 sider. I tillegg til fysiske overgrep mot sju fornærmede da de var under 16 år og overgrep mot fire gutter under 14, var mannen tiltalt for et stort antall nettbaserte overgrep.

22-åringen erkjente skyld for det aller vesentligste av tiltalen i Nord-Troms tingrett. Han nektet skyld etter to av tiltalepostene – blant dem seksuell omgang med en gutt som da var under 14 år – og erkjente delvis skyld for ett forhold.

Ble ikke trodd

Ifølge tiltalen var den fornærmede 14-åringen 13 år da overgrepene skal ha skjedd. Men tiltalte bestrider dette og hevder gutten var over 14, noe som kunne fått betydning for straffeutmålingen. Gutten forklarte i retten at han følte seg presset til å ha en seksuell relasjon til 22-åringen.

Sa han var jente (15)

Mannen er også dømt for å ha forledet en rekke gutter og jenter til å sende ham flere hundre bilder og videoer med seksualisert innhold. Han ga seg ut for å være en 15 år gammel jente og fikk på denne måten unge gutter til å sende seg nakenbilder og videoer med barn på nettet.

Retten fant det formildende at flere av de fysiske overgrepene skjedde da mannen selv var i tenårene, men sier i skjerpende retning at tiltalte skjenket enkelte av de fornærmede før overgrepene.