Lyngbrannen i Nord-Trøndelag: Har ikke kontroll på brannen

Nødetatene rykket ut til en lyngbrann på Holandslia på Ottersøy i Nærøy kommune mandag formiddag. Nå er flere hus truet av brannen, ifølge Adresseavisen.

– Flere hus er truet av brannen, i alle fall to hus. Mannskapene jobber med å sette en sperrelinje slik at brannen ikke sprer seg til husene, sier operatør Lars Ole Øie ved 110-sentralen i Nord-Trøndelag.

Området som brenner skal være omtrent 1,5 kilometer langt, og ifølge Øie blåser det kraftig i området.

Politiet i Nord-Trøndelag melder på Twitter at brannen har spredt seg ytterligere og at flere mannskaper settes inn. Et helikopter ble sendt fra Værnes for å hjelpe med slukkingen.

Tidligere skrev politiet på Twitter at alle beboere er evakuerte.

Politiet meldte om brannen i 10-tiden mandag.

