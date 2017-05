Kvinne fikk mildere straff for narkotikaforbrytelse

Kvinnen ble dømt til 358 timer samfunnsstraff i Tønsberg tingrett for å ha brukt og oppbevart 171,7 gram amfetamin. Kvinnen erkjente forholdene da hun ble pågrepet med narkotikaen i 2016.

Normalt straffes en slik narkotikaforbrytelse med om lag ett år og seks måneder i fengsel. Men i dommen la retten til grunn at det tas hensyn til hennes sårbare situasjon. Kvinnen som tidligere var mann, går nå gjennom en prosess med kjønnsskifte.

Hun har gitt uttrykk for at hun er usikker på hvordan hun vil takle et fengselsopphold, både ut fra sin psykiske helse, men også som følge av kjønnsendringens utfordringer under soningen. Retten mente dette var tungtveiende grunner til gi henne samfunnsstraff i stedet for fengselsstraff.

– Kjønnsskiftet gir i seg selv selvsagt ikke et «frikort» for å unngå fengsel. Men det må slik retten ser det, tas i betraktning at hun har vært og fremdeles må anses for å være i en særskilt sårbar livssituasjon, fastslår tingretten.

Kvinnen slipper å betale sakskostnader.

(©NTB)