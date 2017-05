Kjønnsoperert fikk mildere straff for narkotikaforbrytelse

En kvinne er dømt til 358 timer samfunnsstraff i Tønsberg tingrett for å ha brukt og oppbevart 171,7 gram amfetamin, skriver NRK. Kvinnen erkjente forholdene da hun ble pågrepet med narkotikaen i 2016.

Normalt straffes en slik narkotikaforbrytelse med om lag ett og seks måneder i fengsel. Men i dommen la retten til grunn at det tas hensyn til hennes sårbare situasjon selv om «kjønnsskifte i seg selv ikke er et frikort for å unngå fengsel». Den domfelte kvinnen var mann i 2014, men har de siste årene skiftet kjønn. Hun er nå formelt en kvinne og har nytt personnummer.

Kvinnen mottar hjelp for å takle sin nye kjønnsidentitet. Hun var bekymret for hvordan hun ville takle et fengselsopphold på grunn av sin psykiske helse. I tillegg fryktet hun hvordan medfanger ville forholde seg til henne i fengselet. Retten mente dette var tungtveiende grunner til gi henne samfunnsstraff i stedet for fengselsstraff.

I dommen står det også at «retten finner, i mangel av opplysninger om det motsatte, at tiltalte ikke bare formelt sett, men også reelt sett er en annen i dag enn da det straffbare forholdet fant sted», skriver NRK.

