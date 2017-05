Tilbud om vaksinering etter påvist hjernehinnebetennelse hos russ

Kommuneoverlege Lars Meyer-Myklestad i Ullensaker kommune i Akershus opplyser at de som allerede har vært på en legevakt og fått behandling, vil bli oppringt og tilbudt gratis vaksine. Beslutningen er tatt i samråd med Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Russ som er vaksinert, må fortsatt ha forebyggende antibiotikabehandling. Meyer-Myklestad legger til at det aldri for sent å få denne behandlingen.

Russ som de siste åtte dagene har vært på de tre bussene som er navngitt i forbindelse med sykdommen, bes oppsøke lokal legevakt for å få forebyggende antibiotikabehandling.

Kommuneoverlegene på Øvre og Nedre Romerike vil mandag morgen avholde et telefonmøte for å klargjøre hvor og når vaksineringen skal finne sted.

Den smittede russen er innlagt på Akershus universitetssykehus. Onsdag ble det kjent at også en russ i Bodø var innlagt på sykehus med smittsom hjernehinnebetennelse.

Personer som får feber og dårlig allmenntilstand, blir bedt om å kontakte legevakt.

