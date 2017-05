Kvinne anmeldte overfallsvoldtekt i Trondheim

Kvinnen har forklart at hun ble overfalt og voldtatt av to menn ved Blomsterbrua på Solsiden i Trondheim sentrum. Politiet har foreløpig ingen beskrivelse av gjerningsmennene.

– Vi er tidlig i etterforskningsfasen. Men det er et sterkt beferdet område, så vi ønsker å komme i kontakt med vitner som kan ha gått forbi og kanskje ikke oppfattet hva de har vært vitne til, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Kimo sier at de har fått opplyst at de to gjerningspersonene er ukjente for kvinnen.

Politiet fikk meldingen fra kvinnen klokka 3.45 natt til søndag og oppgir at voldtekten skal ha skjedd noe før dette tidspunktet.

Operasjonslederen sier at de ønsker tips fra dem som har passert brua mellom klokka 2 og 3.45 natt til søndag.

– Alt av observasjoner er interessant for oss, sier Kimo til Adresseavisen.

Kvinnen har forklart seg for politiet som har opprettet anmeldelse i saken.

