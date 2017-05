Vekter må svare for falsk anmeldelse og trusler i retten

Mannen var vekter på Universitetet i Oslo. Sommeren 2015 måtte politiet sperre av store deler av området og tømme det for folk som følge av vekterens handlinger.

Det skjedde etter at han skal ha plassert ut en bombelignende gjenstand, skutt seg selv med en startpistol og varslet politiet om at andre hadde skutt ham.

Ifølge Dagbladet forklarte han i politiavhør at han kastet fra seg gjenstanden han hadde i bilen i panikk og hadde forvekslet den med sin egen matpakke.

Han har også sagt at han ønsket å teste startpistolen og påførte seg selv en skade ved et uhell. Av frykt for å miste jobben fant han derfor på historien om at han var blitt beskutt av to menn.

Oslo-politiets stabssjef Johan Fredriksen sa til NTB at gjenstanden, som ble funnet nær Apalveien og kjemibygningen, var laget av flere av de samme delene som brukes for å lage bomber.

Det er satt av to dager til saken.

