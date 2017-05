Nasjonal sikkerhetsmyndighet følger dataangrepet tett

– Vi følger situasjonen veldig tett og har folk på plass for å overvåke dette. I natt har det vært stille. Status er at det fortsatt er tre norske virksomheter som vi har registrert er berørt. Vi følger med videre og sender ut råd til virksomheter ved behov. Vi har kontakt med våre internasjonale samarbeidspartnere og andre miljøer for å kartlegge eventuell utvikling i denne saken, sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM til NTB lørdag formiddag.

Sikkerhetsmyndigheten regner med å legge ut informasjon om angrepet på sin hjemmeside i løpet av lørdag formiddag.

Arnøy bekrefter at WannaCry-angrepet er det største i sitt slag.

– Det er bredt og går mot mange land. Det kan se ut som om det er kriminelle organisasjoner som ønsker å ta ut en økonomisk gevinst. Dette er et løsepengevirus som krypterer innholdet på datamaskinen, og som de da ønsker at du skal betale penger for å få åpnet opp igjen, sier hun.

(©NTB)