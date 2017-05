NSM: Norske bedrifter betaler løsepenger til hackere

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sier de ukentlig blir kontaktet av bedrifter og privatpersoner som har blitt utsatt for hackerangrep, og som har betalt løsepenger, skriver VG.

– Vi blir kontaktet av folk som har valgt å betale etter å ha blitt angrepet, men det er vanskelig å si noe mer konkret om omfanget, sier seksjonssjef Håkon Bergsjø ved NSM, som tror mørketallene er store.

Rundt 120 land, blant dem Norge, er angrepet av løsepengeviruset «WannaCry».

Bergsjø bekrefter også at tilfeller der bedrifter og personer blir rammet av løsepengevirus, har økt jevnt den siste perioden. Han sier de ikke anbefaler folk å betale.

– Men vi har forståelse for at den enkelte velger å gjøre det. Det er ikke alltid de har et valg dersom de ikke har backup av filene. Da ender de opp med å betale, sier Bergsjø.

