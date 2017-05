Rabbiner kritiserer LOs boikott av Israel

LO besluttet fredag å gå inn i en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel, samt norsk anerkjennelse av Palestina som egen stat innenfor grensene av 1967. Til NTB sier rabbiner Joav Melchior i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo, at han har forståelse for uenighet med og kritikk av Israelsk politikk, men kaller LOs boikott umoralsk.

– Kampen for fred, rettferdighet for alle, forsoning og solidaritet i verden stopper der boikott starter. LO har formelt gitt opp alt håp for noe som helst dialog med Israel. Vedtaket er uhensiktsmessig, men først og fremst umoralsk, sier Melchior.

Han mener vedtaket fra LO er et slag mot alle som jobber for fred og solidaritet for både israelere og palestinere.

– Boikott av jødiske individer, butikker, fabrikker og nå også stat er dessverre ikke nytt i vår verden. Jeg vil fortsette å jobbe med alle, jøder, muslimer, kristne eller hvem som helst som jobber for dialog, solidaritet, faglige rettigheter, menneskerettigheter og en fredelig verden, sier han.

Utenriksminister Børge Brende (H) sa fredag til NTB at regjeringen ikke støtter LOs boikott og at de tror mer på dialog og samarbeid for å skape tillit.

– Jeg beklager LOs nye linje i dette spørsmålet. Dette er ikke veien å gå for å bidra til å løse den fastlåste konflikten mellom israelere og palestinere, sa Brende i en uttalelse til NTB.

