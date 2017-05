Politiet: Løst trekk som traff rotoren trolig årsak til helikopterstyrt

I en pressemelding fredag formiddag opplyser Vest politidistrikt at de ikke har noen holdepunkter for at det har skjedd menneskelig svikt eller teknisk feil i forbindelse med ulykken, men at de vil avvente konklusjonene fra Havarikommisjonen.

– Etterforskningen har gitt god dokumentasjon, inkludert en rekke videoer og bilder som viser hendelsesforløpet. Etterforskningen har vist at helikopteret ved landing har vært utsatt for en ytre påvirkning. Et trekk som dekket en bensintank, har truffet rotoren og mye tyder på at dette er en medvirkende eller direkte årsak til at helikopteret styrtet, skriver Vest politidistrikt.

Ulykken skjedde da helikopteret skulle lande på yachten Bacarella i Sandviken i Bergen. Det var tre personer om bord i helikopteret.

En 57 år gammel mann er innlagt på Haukeland universitetssjukehus med kritiske skader. To andre menn er begge utskrevet fra sykehuset, opplyser Helse Bergen fredag.

Kåre Halvorsen, som leder luftfartsavdelingen i Statens havarikommisjon for transport sa torsdag til NRK at kommisjonen tidligst vil presentere en foreløpig konklusjon fredag.

