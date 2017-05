Politiet: Et løst trekk som traff rotoren var trolig årsak til helikopterstyrt

Vest politidistrikt opplyser i en pressemelding fredag formiddag at de ikke har noen holdepunkter for menneskelig svikt eller teknisk feil i forbindelse med ulykken, men at de vil avvente konklusjonene fra Havarikommisjonen.

– Etterforskningen har gitt god dokumentasjon, inkludert en rekke videoer og bilder som viser hendelsesforløpet. Etterforskningen har vist at helikopteret ved landing har vært utsatt for en ytre påvirkning. Et trekk som dekket en bensintank har truffet rotoren, og mye tyder på at dette er en medvirkende eller direkte årsak til at helikopteret styrtet, skriver Vest politidistrikt.

Kritisk skadd

Ulykken skjedde da helikopteret skulle lande på yachten Bacarella i Sandviken i Bergen. Det var tre personer om bord i helikopteret.

En 57 år gammel mann er fortsatt innlagt på Haukeland universitetssjukehus med kritiske skader. De to andre mennene er begge utskrevet fra sykehuset, opplyser Helse Bergen fredag.

De tre er trolig britiske statsborgere. En del bagasje og personlige eiendeler forsvant under ulykken, så politiet har bare funnet ett pass.

– Dersom noen i områdene rundt havaristedet skulle gjøre funn av bagasje eller gjenstander som man forstår kan stamme fra helikopteret, ber vi om at det blir levert til politiet, oppfordres det.

Registrert på Cayman Island

Både politiet og Statens havarikommisjon for transport fortsetter sine undersøkelser etter ulykken.

Ettersom luksusyachten Bacarella er registrert på Cayman Island, helikopteret er registrert i Storbritannia og ulykken skjedde i Norge, må etterforskningen involvere mange ulike myndigheter og regelverk.

Politiet forsøker å avklare hvilket regelverk som gjelder i forbindelse med landingen på båten. Det er ikke funnet holdepunkter for at dette ikke var i orden. Ifølge politiet vil det imidlertid ta tid å finne ut hvilke autorisasjoner som var påkrevd for transporten.

Kåre Halvorsen, som leder luftfartsavdelingen i Statens havarikommisjon for transport sa torsdag til NRK at kommisjonen tidligst vil presentere en foreløpig konklusjon fredag.

