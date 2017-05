Luftforsvaret: – Norge bør få rakettskjold

Luftforsvaret beskriver i hemmeligstemplet rapport enorme hull i dagens norske luftvern, skriver Klassekampen. Her slås det fast at Forsvaret i dag ikke er i stand til å beskytte Norge mot angrep fra missiler og presisjonsstyrte bomber. Dagens luftvern beskrives som «begrenset», med for liten størrelse og for kort rekkevidde.

Dette gjør de norske flystasjonene, som skal bli base for Norges nye kampfly, til enkle mål. Luftforsvaret konkluderer derfor med at Norge har to valg: Bli med i Natos omstridte rakettskjold eller skaffe et eget nasjonalt rakettskjold.

Et eget norsk rakettskjold vil bli ekstremt dyrt. Samtidig har Russland varslet en svært skarp reaksjon og «katastrofale konsekvenser» om Norge blir med i Natos rakettskjold.

Den graderte rapporten Klassekampen har fått tilgang til, er Luftforsvarets innspill til utbyggingen av Evenes. Flystasjonen skal bli hovedbasen for kampflyene i Nord-Norge.

