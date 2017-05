LO slår ring om EØS-avtalen

På forhånd gikk flere LO-forbund ut med krav om at EØS-avtalen sies opp eller reforhandles. Det er det ikke flertall for, men uttalelsen fra redaksjonskomiteen er kritisk og mer konkret enn tidligere.

– Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det i uttalelsen, som også anfører at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler.

Uttalelsen slår videre fast at Storbritannias utmelding av EU kan få «betydelige konsekvenser» for Norge, at handel med britene derfor må sikres gjennom nye avtaler og at de vide konsekvensene av brexit utredes av myndighetene.

Konkret krever LO at norske myndigheter motsetter seg begrensninger i retten til kollektive kampmidler og nasjonal lønnsdannelse. Forslaget fra Ap om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven av 1999, får støtte. Det er kanskje ikke så rart, all den tid det på forhånd var utredet og anbefalt av LOs juridiske avdeling.

(©NTB)