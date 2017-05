Kronprins Haakon har solgt Yara-aksjene

Det var Dagbladet som i april i fjor skrev at kronprinsen hadde hatt aksjer i selskapet i lengre tid uten at det var offentlig kjent.

Særlig kom det kritikk fordi kronprins Haakon promoterte selskapet som han hadde aksjer i under et offisielt besøk i Thailand i 2004.

Verdien av aksjene var på det meste rundt 112.000 kroner, noe som er over minstegrensen for hva en stortingspolitiker kan inneha i aksjer før de må registreres i et offentlig register. Det finnes ingen slike regler for kongelige.

Aksjeposten, 300 aksjer totalt, var ifølge kommunikasjonssjef Marianne Hagen ved Slottet, en dåpsgave til kronprinsen fra fru Dagny Haraldsen, bestemoren til kronprins Haakon.

Nå viser opplysninger fra Skatteetaten at aksjene ble solgt under én måned etter at opplysningene ble kjent i fjor.

