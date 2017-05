Dømt for å ha kjørt på 16-åring som skulle hjelpe til ved ulykke

Ulykken på E6 på Romerike skjedde om kvelden 9. januar i fjor. 16 år gamle Tom Pettersen var sammen med noen venner blant de første som kom til stedet da en bil hadde kjørt i grøfta på motorveien seint denne lørdagskvelden. De stoppet og gikk ut for å undersøke om føreren av bilen trengte hjelp. Det ble satt på nødblink og satt ut varseltrekant, og de konstaterte at føreren av den andre bilen var uskadd etter utforkjøringen.

Ettersom det var kaldt, gikk 16-åringen tilbake til bilen for hente ytterjakker. Da kom den nå dømte 22-åringen kjørende. Han forsøkte å skifte fil da han kom til ulykkesstedet, men fikk skrens og mistet kontrollen over bilen. 16-åringen ble truffet og mistet livet.

ABS-bremser

22-åringen er i Øvre Romerike tingrett dømt for uaktsomt å ha forvoldt 16-åringens død, for ikke å ha kjørt hensynsfullt og vært aktpågivende og for ikke å ha sørget for at bilen var i forsvarlig stand.

Undersøkelser etter ulykken viste at ABS-bremsene på bilen ikke fungerte som de skulle og at 22-åringen hadde vært klar over dette ettersom varsellampen for dette hadde lyst i en lengre periode. Retten legger til grunn at dersom bremsene hadde fungert som de skulle, ville bilen ikke fått skrens, og ulykken kunne vært unngått.

Grovt uaktsomt

Målinger viser at 22-åringen hadde en hastighet på 102 kilometer i timen 250 meter før ulykken, noe retten mener er høyere enn forsvarlig ut fra kjøreforholdene denne kvelden – særlig tatt i betraktning at varsellampen for ABS-bremsene lyste. Retten mener også at føreren opptrådte grovt uaktsomt da han ikke startet oppbremsing umiddelbart da han kom til ulykkesstedet.

22-åringen er fradømt retten til å kjøre bil i tre og et halvt år, og han må betale erstatning og oppreisning til 16-åringens familie på drøyt 410.000 kroner.

